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Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини: «Победа над «Ювентусом» - радость и наслаждение для меня»

27 Ноября 2021 • 22:39 Комментировать
Ювентус
0:1
Аталанта
окончен

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини отреагировал на итог противостояния его подопечных с «Ювентусом» - клуб из Бергамо добыл минимальную победу, оторвавшись от туринцев в турнирной таблице.

«Этот результат – радость и наслаждение для меня, для клуба, для нашего города. Многие списывали нас со счетов после нескольких осечек на старте чемпионата, но я назову этот отрезок удачным, ведь в противном случае у нас не было бы 28 очков. Не знаю, я никакого спада в игре «Аталанты» не заметил, хотя и было пару поединков, где мы потеряли победу. Мы становимся конкурентоспособными на всех уровнях», - прокомментировал наставник в эфире DAZN.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аталанта Джан Пьеро Гасперини
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