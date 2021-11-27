Гасперини: «Победа над «Ювентусом» - радость и наслаждение для меня»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини отреагировал на итог противостояния его подопечных с «Ювентусом» - клуб из Бергамо добыл минимальную победу, оторвавшись от туринцев в турнирной таблице.

«Этот результат – радость и наслаждение для меня, для клуба, для нашего города. Многие списывали нас со счетов после нескольких осечек на старте чемпионата, но я назову этот отрезок удачным, ведь в противном случае у нас не было бы 28 очков. Не знаю, я никакого спада в игре «Аталанты» не заметил, хотя и было пару поединков, где мы потеряли победу. Мы становимся конкурентоспособными на всех уровнях», - прокомментировал наставник в эфире DAZN.