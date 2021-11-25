Маурицио Сарри определился с главной целью «Лацио» на ближайшее зимнее трансферное окно – главному тренеру команды нужен еще один центральный защитник.

По информации местного издания Tempo, в Рим переберется игрок «Ювентуса» Даниэле Ругани. Итальянец еще прошлым летом был в шаге от того, чтобы начать выступать за «Лацио», но сделка сорвалась в последний момент.

Однако, тогда речь шла об арендном соглашении, а уже сейчас римский клуб готов заплатить за футболиста десять миллионов евро. Сам Ругани тоже не против покинуть Турин, где он не получает игровой практики. В текущем сезоне защитник вышел на поле лишь в трех поединках.