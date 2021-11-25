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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» зимой купит защитника «Ювентуса» слухи

25 Ноября 2021 • 18:44 Комментировать
Ювентус
...
Аталанта
2.15 3.50 3.30
27.11 20:00

Маурицио Сарри определился с главной целью «Лацио» на ближайшее зимнее трансферное окно – главному тренеру команды нужен еще один центральный защитник.

По информации местного издания Tempo, в Рим переберется игрок «Ювентуса» Даниэле Ругани. Итальянец еще прошлым летом был в шаге от того, чтобы начать выступать за «Лацио», но сделка сорвалась в последний момент.

Однако, тогда речь шла об арендном соглашении, а уже сейчас римский клуб готов заплатить за футболиста десять миллионов евро. Сам Ругани тоже не против покинуть Турин, где он не получает игровой практики. В текущем сезоне защитник вышел на поле лишь в трех поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Даниэле Ругани
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