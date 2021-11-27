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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» обыграла «Ювентус», Миранчук не выходил на поле

27 Ноября 2021 • 21:57 Комментировать (8)
Ювентус
0:1
Аталанта
окончен

В центральном матче 14-го тура Серии А «Ювентус» принимал «Аталанту». Соперники сделали ставку на оборону своих ворот и не позволяли многого другой стороне. Тем не менее, моменты были, а «старая синьора» могла не раз огорчить гостей. Решающим стал провал обороны «Ювентуса» на 28-й минуте, когда Берат Джимсити бросил в отрыв Дувана Сапату, который переиграл Войцеха Щесны. На 90-й минуте Пауло Дибала едва не отыгрался, но пробил со штрафного в перекладину. «Аталанта» победила со счетом 1:0 и догнала «Интер» на третьем месте, «Ювентус» делит шестую строчку.

Россиянин Алексей Миранчук провел все 90 минут на скамейке запасных.

Протокол игры  
Ювентус 0:1 Аталанта
    28' Сапата Дуван (0:1)
Щесны Войцех Куадрадо Хуан   51' Де Лихт Маттайс Бонуччи Леонардо Алекс Сандро Маккенни Уэстон   64' (Кин Мойзе (   64') Локателли Мануэль   89' Рабио Адриен   66' Кьеза Федерико   46' (Бернардески Федерико (   46'   80') Дибала Пауло Мората Альваро   85' (Жорже Кайо (   85')
Запасные: Ругани Даниэле Бентанкур Родриго Пинсольо Карло Пеллегрини Лука Перин Маттиа Мело Артур Кьеллини Джорджо Кулушевски Деян Де Винтер Кони
Муссо Хуан Толой Рафаэл Демирал Мерих   70' Джимсити Берат   85' Дзаппакоста Давиде   43'   71' (Паломино Хосе (   71') Фройлер Ремо   32' Де Рон Мартен Меле Йоаким Пессина Маттео   59' (Пашалич Марио (   59') Малиновский Руслан   37'   87' (Коопмейнерс Теун (   87') Сапата Дуван
Запасные: Миранчук Алексей Спортьелло Марко Иличич Йосип Скальвини Джорджио Пикколи Роберто Хатебур Ханс Пеццелла Джузеппе Муриэль Луис Росси Франческо
27 ноября. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

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Ювентус Аталанта
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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
Odessa83234
27 Ноября 2021 в 23:09
"Футболисты разных клубов, тренеры и арбитры вышли на поле с красным отпечатком на лице. Его нанесли, чтобы обратить внимание, что "домашнее насилие над женщинами" продолжается."
Juventissimo
27 Ноября 2021 в 22:27
Импотенты.
Master8
27 Ноября 2021 в 22:23
Отличный матч! Контактный, много борьбы , много моментов. Очень много работы у Макса. Хотя бы команда бегать начала, желание вроде как появилось. Но игры прям совсем нет. Мората в очередной раз разочаровывает. Нет полезных действий от него. Если сравнить его с Сапатой, то разница на лицо. Дибала сильно переоценен тоже как игрок, хотя сильно лучше Мораты. Зимой нужно брать напа, иначе будет такой вот результат. Стабильно хорошо пока только Куадрадо и Кьеза.
Ale10JUFC
27 Ноября 2021 в 22:46
То что у Аллегри много работы согласен. Но то, что команда начала бегать, нет. Юве играет так как позволяет соперник, и это очень сильно бросается в глаза. Соперник регулирует темп матча- это очень печально. По Дибала согласен,звезда провинции может быть но никак не Юве. Куадрадо и Кьезу жаль видеть в футболе такого стиля. Имея Кьезу в составе играть в такой футбол ,это как иметь полный магазин патронов без пистолета.( Я уже писал это мнение тут,но каждый следующий матч закрепляет его.)
Sergo
27 Ноября 2021 в 22:09
Задача на сезон - попадание в ЛЧ, ни больше, ни меньше! FJ!!!
ЮвиК
27 Ноября 2021 в 22:07
Я бы даже сказал в полсилы Аталанта обыграла. МаксАллегриАут. Кьезе и Маккени здоровья. Юве мы с тобой.
Ale10JUFC
27 Ноября 2021 в 22:20
Аллегри аут -Тен Хаг инн.
Ale10JUFC
27 Ноября 2021 в 22:06
Команда играет от соперника, это очень печально. Ювентус играл в ватокат при первом заходе Аллегри, но тогда он по своему желанию включал режимы игры в матче. А сейчас Ювентус этого прихода Аллегри не способен переключать режим игры сам, только от соперника играют.
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окончен Сампдория 3:1 Верона
окончен Эмполи 2:1 Фиорентина
окончен Ювентус 0:1 Аталанта
Идет 12 минута Венеция 0:0 Интер Милан 7 5 1.44
28.11  14:30 Удинезе ... Дженоа 2.14 3.65 3.35
28.11  17:00 Милан ... Сассуоло 1.56 4.6 5.6
28.11  17:00 Специя ... Болонья 2.8 3.55 2.48
28.11  20:00 Рома ... Торино 1.61 4.3 5.4
28.11  22:45 Наполи ... Лацио 1.77 4.1 4.4
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Сегодня, 27 Ноября
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