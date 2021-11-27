«Аталанта» обыграла «Ювентус», Миранчук не выходил на поле

В центральном матче 14-го тура Серии А «Ювентус» принимал «Аталанту». Соперники сделали ставку на оборону своих ворот и не позволяли многого другой стороне. Тем не менее, моменты были, а «старая синьора» могла не раз огорчить гостей. Решающим стал провал обороны «Ювентуса» на 28-й минуте, когда Берат Джимсити бросил в отрыв Дувана Сапату, который переиграл Войцеха Щесны. На 90-й минуте Пауло Дибала едва не отыгрался, но пробил со штрафного в перекладину. «Аталанта» победила со счетом 1:0 и догнала «Интер» на третьем месте, «Ювентус» делит шестую строчку.

Россиянин Алексей Миранчук провел все 90 минут на скамейке запасных.