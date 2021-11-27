«Аталанта» обыграла «Ювентус», Миранчук не выходил на поле

В центральном матче 14-го тура Серии А «Ювентус» принимал «Аталанту». Соперники сделали ставку на оборону своих ворот и не позволяли многого другой стороне. Тем не менее, моменты были, а «старая синьора» могла не раз огорчить гостей. Решающим стал провал обороны «Ювентуса» на 28-й минуте, когда Берат Джимсити бросил в отрыв Дувана Сапату, который переиграл Войцеха Щесны. На 90-й минуте Пауло Дибала едва не отыгрался, но пробил со штрафного в перекладину. «Аталанта» победила со счетом 1:0 и догнала «Интер» на третьем месте, «Ювентус» делит шестую строчку.
Россиянин Алексей Миранчук провел все 90 минут на скамейке запасных.
Протокол игры
|28' Сапата Дуван (0:1)
Щесны Войцех • Куадрадо Хуан • 51'Де Лихт Маттайс • Бонуччи Леонардо • Алекс Сандро • Маккенни Уэстон 64' ( Кин Мойзе ( 64') • Локателли Мануэль • 89'Рабио Адриен • 66'Кьеза Федерико 46' ( Бернардески Федерико ( 46' ) • 80'Дибала Пауло • Мората Альваро 85' ( Жорже Кайо ( 85')
Запасные: Ругани Даниэле • Бентанкур Родриго • Пинсольо Карло • Пеллегрини Лука • Перин Маттиа • Мело Артур • Кьеллини Джорджо • Кулушевски Деян • Де Винтер Кони
Муссо Хуан • Толой Рафаэл • Демирал Мерих • 70'Джимсити Берат • 85'Дзаппакоста Давиде 43' 71' ( Паломино Хосе ( 71') • Фройлер Ремо • 32'Де Рон Мартен • Меле Йоаким • Пессина Маттео 59' ( Пашалич Марио ( 59') • Малиновский Руслан 37' 87' ( Коопмейнерс Теун ( 87') • Сапата Дуван
Запасные: Миранчук Алексей • Спортьелло Марко • Иличич Йосип • Скальвини Джорджио • Пикколи Роберто • Хатебур Ханс • Пеццелла Джузеппе • Муриэль Луис • Росси Франческо
27 ноября. Стадион "Альянц Стэдиум".