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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хау определился с ещё одной трансферной целью «Ньюкасла» слухи

10 Ноября 2021 • 23:07 Комментировать
Ньюкасл
...
Брентфорд
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20.11 18:00

Придя на должность нового главного тренера «Ньюкасла», Эдди Хау уже начал думать, как он будет распоряжаться деньгами богатых владельцев клуба в ближайшее зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось об интересе в услугах защитника «Атлетико» Кирана Триппье, а теперь британская пресса вовсю сватает обратно в Англию хавбека «Ювентуса» Аарона Рэмзи.

Подобный расклад событий является довольно-таки вероятным, так как туринцы намерены расторгнуть с валлийцем контракт. Таким образом, «сороки» не против подписать Рэмзи в качестве свободного агента, об этом сообщают журналисты издания The Mirror.

Отметим, что экс-полузащитнику «Арсенала» так и не удалось закрепиться в Серии А, страдая от регулярных травм.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ювентус Эдди Хау Аарон Рэмзи
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