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Чемпионат Италии. Серия А

Данило – об уходе Роналду из «Ювентуса»: «Любой команде мира его не хватало бы»

17 Ноября 2021 • 20:31 Комментировать
Ювентус
...
Аталанта
27.11 20:00

Защитник «Ювентуса» Данило Луис ответил на вопрос, повлиял ли на клуб из Турина уход Криштиану Роналду. Бразилец ответил, что отсутствие форварда действительно сказалось на выступлениях «старой синьоры».

«Любой команде мира не хватало бы Роналду. Посмотрите на его статистику, ему достаточно малейшей возможности, чтобы мяч оказался в воротах. Я многому научился у Криштиану и в «Реале», и в «Ювентусе». Думаю, он знает, что мы способны вернуться на прежний уровень и побеждать», - приводит слова Данило портал Goal.

Напомним, что в последние два года «Ювентуса» перестал доминировать на внутренней арене, расположившись ближе к середине турнирной таблицы Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Данило Луис
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