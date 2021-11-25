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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» зимой попытается пригласить к себе полузащитника «ПСЖ» слухи

25 Ноября 2021 • 00:50 Комментировать (1)
Ювентус
...
Аталанта
2.15 3.50 3.30
27.11 20:00

«Ювентус» определился с еще одной целью на ближайшее зимнее трансферное окно. В Италию в январе может переехать полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера, в услугах которого лично заинтересован главный тренер команды Массимилиано Аллегри.

Такой информацией на своих страницах поделилось итальянское издание La Rebubblica. Журналисты уверяют, что туринцы в последний момент отказались от кандидатуры бывшего хавбека «Зенита» Акселя Витселя, переключившись именно на испанского футболиста гранда Лиги 1.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают потенциальную сделку в 12 миллионов евро. В текущем сезоне 32-летний Эррера принял участие в 17 матчах за «ПСЖ», отметившись пятью результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Андер Эррера
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ЮвиК
25 Ноября 2021 в 01:02
Избаве Иссусе от этого дна, терпеть его в МЮ не мог.
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