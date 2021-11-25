«Ювентус» определился с еще одной целью на ближайшее зимнее трансферное окно. В Италию в январе может переехать полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера, в услугах которого лично заинтересован главный тренер команды Массимилиано Аллегри.

Такой информацией на своих страницах поделилось итальянское издание La Rebubblica. Журналисты уверяют, что туринцы в последний момент отказались от кандидатуры бывшего хавбека «Зенита» Акселя Витселя, переключившись именно на испанского футболиста гранда Лиги 1.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают потенциальную сделку в 12 миллионов евро. В текущем сезоне 32-летний Эррера принял участие в 17 матчах за «ПСЖ», отметившись пятью результативными действиями.