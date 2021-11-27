Аллегри – о поражении от «Аталанты»: «Надо быть реалистами, это то, что мы заслуживаем»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями от еще одного провального для его команды поединка – туринцы минимально уступили «Аталанте», снова опустившись в середину турнирной таблицы Серии А.

«Наша задача – борьба за топ-4. Но, нужно быть реалистами. Если по итогам 14 туров мы оказались ниже, значит этого мы и заслуживаем. Как только все перестанут требовать чего-то нереалистичного, тогда давление над игроками спадет. Я не могу винить их за это выступление, могу только поздравить за самоотдачу. Люди почему-то считают, что если мы «Ювентус», то автоматически должны выиграть Скудетто», - заявил Аллегри на послематчевой пресс-конференции.