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Чемпионат Италии. Серия А

​Фанаты «Ювентуса» хотят отставки Аллегри

28 Ноября 2021 • 14:48 Комментировать (2)
Ювентус
0:1
Аталанта
окончен

Некоторые фанаты «Ювентуса» в социальных сетях стали желать отставки Массимилиано Аллегри с должности главного тренера команды. Хэштег «Аллегри – на выход» стал набирать обороты после очередной неудачи «старой синьоры» - в субботу туринцы проиграли дома «Аталанте» со счётом 0:1. Об этом рассказывает Football Italia, приводя некоторые публикации болельщиков в сети.

Отметим, что на текущий момент «Ювентус» располагается лишь на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч команда Массимилиано Аллегри проведёт в последний день ноября – против «Салернитаны».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
28 Ноября 2021 в 16:16
Аллегри глупый ,нафига он туда снова пошел ,в эту добитую команду , фаны это низшее сообщество футбола ,но на нервы действуют будь здоров . Зря он пошел в юве ,видимо память короткая ,забыл как его выкинули будто писюн с борща .
Devito792@gmail.com
28 Ноября 2021 в 15:38
Уж лучше Пирло вернуть.
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окончен Удинезе 0:0 Дженоа 2.14 3.65 3.35
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28.11  20:00 Рома ... Торино 1.61 4.3 5.4
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