​Фанаты «Ювентуса» хотят отставки Аллегри

Некоторые фанаты «Ювентуса» в социальных сетях стали желать отставки Массимилиано Аллегри с должности главного тренера команды. Хэштег «Аллегри – на выход» стал набирать обороты после очередной неудачи «старой синьоры» - в субботу туринцы проиграли дома «Аталанте» со счётом 0:1. Об этом рассказывает Football Italia, приводя некоторые публикации болельщиков в сети.

Отметим, что на текущий момент «Ювентус» располагается лишь на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч команда Массимилиано Аллегри проведёт в последний день ноября – против «Салернитаны».