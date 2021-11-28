В субботу «Аталанта» порадовала армию своих фанатов гостевой победой над «Ювентусом» со счётом 1:0. Вскоре после завершения игры поклонники команды из Бергамо собрались для встречи команды. Особенно горячо фанаты встретили главного тренера «Аталанты» Джана Пьеро Гасперини. Соответствующее видео показал TuttoMercatoWeb на своей страничке в «Твиттере».

#Atalanta, che festa per #Gasperini: il tecnico esulta con i tifosi al ritorno a Zingonia dopo la vittoria sulla #Juventus pic.twitter.com/VauGYlKejw — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) November 27, 2021

«Аталанта» занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А на текущий момент. Ближайший матч команда Джана Пьеро Гасперини проведёт уже во вторник, 30 ноября. Бергамаски примут «Венецию» на своём поле.