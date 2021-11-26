Аллегри: «Столь плохая игра, как с «Челси», никому не в радость»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри надеется, что его подопечные реабилитируются в матче с «Аталантой» за провал в игре с «Челси» (0:4) в Лиге чемпионов.

- Мы сожалеем о поражении в Лондоне, мы «Ювентус», и столь плохая игра никому не в радость, - заявил Аллегри на пресс-конференции. - Команда хорошо провела первый тайм в Лондоне, игра была сбалансированной примерно до 55-й минуты. Возможно, мы провели даже лучший первый тайм по сравнению с матчем первого круга, но рассыпались после второго гола.

- Завтра важный матч, но не решающий, у нас впереди ответственный месяц, следующие шесть матчей - ключевые, - добавил тренер.

Матч состоится завтра, начало в 20:00 мск.