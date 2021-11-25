Гаджиев советует Миранчуку уйти из «Аталанты»

Российский тренер Гаджи Гаджиев считает, что полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку нужно срочно менять клуб. При этом у специалиста есть несколько хороших вариантов для хавбека.

- У него не складываются отношения в команде. Он там не играет, смысл оставаться? - приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Тренер уверен, что лучший вариант - «Зенит», где Миранчук точно бы играл, в том числе и в Лиге чемпионов. Также футболисту можно рассмотреть «Дженоа», где начинает работать Андрей Шевченко.

В текущем сезоне Миранчуку дали сыграть всего 215 минут в восьми матчах. В его активе только одна результативная передача.