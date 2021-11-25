Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 284 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

Гаджиев советует Миранчуку уйти из «Аталанты»

25 Ноября 2021 • 22:03 Комментировать (1)
Ювентус
...
Аталанта
2.15 3.50 3.30
27.11 20:00

Российский тренер Гаджи Гаджиев считает, что полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку нужно срочно менять клуб. При этом у специалиста есть несколько хороших вариантов для хавбека.

- У него не складываются отношения в команде. Он там не играет, смысл оставаться? - приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Тренер уверен, что лучший вариант - «Зенит», где Миранчук точно бы играл, в том числе и в Лиге чемпионов. Также футболисту можно рассмотреть «Дженоа», где начинает работать Андрей Шевченко.

В текущем сезоне Миранчуку дали сыграть всего 215 минут в восьми матчах. В его активе только одна результативная передача.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Гаджи Гаджиев Алексей Миранчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Mansur005
25 Ноября 2021 в 22:24
Чего Гаджишка добился чтобы такие советы раздавать ле?
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
26.11  22:45 Кальяри ... Салернитана 1.93 3.8 3.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Ноября
22:03 · Италия. Серия А
Гаджиев советует Миранчуку уйти из «Аталанты» 1
21:22 · Италия. Серия А
Недвед хотел «разбить головы» игрокам «Ювентуса» после поражения от аутсайдера
20:43 · Италия. Серия А
В Серии А планируют вакцинировать всех футболистов
20:28 · Италия. Серия А
Кулибали хочет выиграть Скудетто в честь Марадоны
19:46 · Италия. Серия А
Перишич не исключил возможности продления контракта с «Интером»
19:19 · Италия. Серия А
​Шкриньяр обратился к Осимхену – после столкновения игроков форвард пропустит 3 месяца
18:58 · Италия. Серия А
​Пиоли подпишет новый контакт с «Миланом» в пятницу
18:44 · Италия. Серия А
«Лацио» зимой купит защитника «Ювентуса» слухи
18:10 · Россия. Премьер-лига
Мостовой считает, что Алексею Миранчуку будет комфортно в «Зените»
17:57 · Италия. Серия А
«Реал» летом предлагал Иско и Асенсио «Милану», но сами игроки ответили отказом
14:57 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовит для «Ювентуса» щедрое предложение по Кьезе 1 слухи
13:52 · Россия. Премьер-лига
Агент Миранчука высказался о возможном трансфере игрока в «Зенит» 1
00:50 · Италия. Серия А
«Ювентус» зимой попытается пригласить к себе полузащитника «ПСЖ» 1 слухи
00:09 · Италия. Серия А
«Катар или Россия»: В Италии сообщили, где зимой может оказаться Кокорин 2 слухи
24 Ноября
23:19 · Италия. Серия А
«Ювентус» и «Фиорентина» не могут договориться по стоимости Влаховича 1 слухи
Все новости
Рекомендуем