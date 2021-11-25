Недвед хотел «разбить головы» игрокам «Ювентуса» после поражения от аутсайдера

В документальном фильме «Всё или ничего: «Ювентус» был продемонстрирован гнев вице-президента клуба Павела Недведа после того, как туринцы проиграли вылетевшему в итоге «Беневенто».

Чех в разговоре со спортивным директором Фабио Паратичи и в присутствии президента Андреа Аньелли и главного тренера Андреа Пирло резко критиковал игроков.

- Это кучка высокомерных игроков, они вылетели из Лиги чемпионов! Мы должны спуститься в раздевалку и разбить им головы, - приводит слова Недведа Football Italia.

На возражения Паратичи, что в поражении также есть вина руководства, Недвед ответил: «Нет, это всё они! Это они!»

Напомним, что прошлый сезон получился провальным для «Ювентуса», команда лишь в последнем туре вышла в Лигу чемпионов.