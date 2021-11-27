Стали известны составы на матч «Ювентус» - «Аталанта»: Малиновский и Миранчук в запасе

Массимилиано Аллегри и Джан Пьеро Гасперини определились с подбором футболистов, которые начнут с первых минут матч между «Ювентусом» и «Аталантой». Центральная встреча тура Серии Аначнется в 20:00 по московскому времени.

Отметим, что снова в основу клуба из Бергамо не попал российский полузащитник Алексей Миранчука. Более того, тренерский штаб в этот раз не доверился и украинцу Руслану Малиновскому.

«Ювентус» же не удивил своим выбором, выпустив всех лидеров, включая Федерико Кьезу, Альваро Морату и Пауло Дибалу.

Полные стартовые составы выглядят следующим образом:

«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, Бонуччи, де Лихт, Сандро, Маккенни, Локателли, Рабьо, Кьеза, Дибала, Мората

«Аталанта»: Муссо, Толои, Паломино, Джимсити, Дзаппакоста, де Рон, Фройлер, Меле, Пессина, Сапата, Муриэль

Проследить за развитием событий в матче можно на сайте Liveresult.ru, где будет проводиться текстовая онлайн-трансляция противостояния.