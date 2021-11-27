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Чемпионат Италии. Серия А

Стали известны составы на матч «Ювентус» - «Аталанта»: Малиновский и Миранчук в запасе

27 Ноября 2021 • 19:04 Комментировать
Ювентус
...
Аталанта
2.20 3.55 3.45
Через 0 ч. 28 мин.

Массимилиано Аллегри и Джан Пьеро Гасперини определились с подбором футболистов, которые начнут с первых минут матч между «Ювентусом» и «Аталантой». Центральная встреча тура Серии Аначнется в 20:00 по московскому времени.

Отметим, что снова в основу клуба из Бергамо не попал российский полузащитник Алексей Миранчука. Более того, тренерский штаб в этот раз не доверился и украинцу Руслану Малиновскому.

«Ювентус» же не удивил своим выбором, выпустив всех лидеров, включая Федерико Кьезу, Альваро Морату и Пауло Дибалу.

Полные стартовые составы выглядят следующим образом:

«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, Бонуччи, де Лихт, Сандро, Маккенни, Локателли, Рабьо, Кьеза, Дибала, Мората

«Аталанта»: Муссо, Толои, Паломино, Джимсити, Дзаппакоста, де Рон, Фройлер, Меле, Пессина, Сапата, Муриэль

Проследить за развитием событий в матче можно на сайте Liveresult.ru, где будет проводиться текстовая онлайн-трансляция противостояния.

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Ювентус Аталанта
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окончен Эмполи 2:1 Фиорентина
27.11  20:00 Ювентус ... Аталанта 2.08 3.9 3.3
27.11  22:45 Венеция ... Интер Милан 7 5 1.44
28.11  14:30 Удинезе ... Дженоа 2.14 3.65 3.35
28.11  17:00 Милан ... Сассуоло 1.56 4.6 5.6
28.11  17:00 Специя ... Болонья 2.8 3.55 2.48
28.11  20:00 Рома ... Торино 1.61 4.3 5.4
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