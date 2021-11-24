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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» и «Фиорентина» не могут договориться по стоимости Влаховича слухи

24 Ноября 2021 • 23:19 Комментировать (1)
Эмполи
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Фиорентина
3.05 3.55 2.25
27.11 17:00

Судя по всему, «Ювентус» всерьез настроен перехватить нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича у конкурентов. Туринцы раньше всех начали обсуждать с руководством «фиалок» конкретное предложение по трансферу.

Правда, клуб испытывает некие проблемы в данном вопросе. По информации местного издания Gazzetta dello Sport, речь идет о финансовом аспекте возможной сделки. Согласно источнику, «Ювентус» готов расстаться с 50 миллионами евро, но «Фиорентина» требует почти в два раза больше.

Добавим, что в текущем сезоне Влахович удивляет своей результативностью – на счету сербского форварда 12 забитых голов в 14 поединках во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Душан Влахович
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Yuri4000
25 Ноября 2021 в 00:14
Ювентусу нужно соглашаться. Пока Влаховичу все равно за кого играть, он может забивать во все что не попадя.
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