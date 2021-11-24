Судя по всему, «Ювентус» всерьез настроен перехватить нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича у конкурентов. Туринцы раньше всех начали обсуждать с руководством «фиалок» конкретное предложение по трансферу.

Правда, клуб испытывает некие проблемы в данном вопросе. По информации местного издания Gazzetta dello Sport, речь идет о финансовом аспекте возможной сделки. Согласно источнику, «Ювентус» готов расстаться с 50 миллионами евро, но «Фиорентина» требует почти в два раза больше.

Добавим, что в текущем сезоне Влахович удивляет своей результативностью – на счету сербского форварда 12 забитых голов в 14 поединках во всех турнирах.