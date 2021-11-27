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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-игрок «Аталанты» Манфредини советует Миранчуку «Болонью» и «Сассуоло» эксклюзив

27 Ноября 2021 • 19:11 Комментировать
Ювентус
...
Аталанта
2.20 3.55 3.45
Через 0 ч. 29 мин.

Бывший игрок «Аталанты» Томас Манфредини в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о лучших вариантах для полузащитника бергамасков Алексея Миранчука.

- Каждый день в Италии появляются новые слухи о том, где Миранчук может продолжить карьеру. Называются самые разные клубы, но мне кажется, что наиболее хороший вариант для него «Болонья». У команды проблемы с атакой, и им нужен такой креативный игрок. Также я бы выделил «Сассуоло». Мне кажется, эта команда тоже ему может стилистически подойти. Жаль, что у него не все получается в Бергамо, но думаю, что аренда может ему помочь.

Сергей Румянцев

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Томас Манфредини Алексей Миранчук
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