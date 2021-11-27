Бывший игрок «Аталанты» Томас Манфредини в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о лучших вариантах для полузащитника бергамасков Алексея Миранчука.

- Каждый день в Италии появляются новые слухи о том, где Миранчук может продолжить карьеру. Называются самые разные клубы, но мне кажется, что наиболее хороший вариант для него «Болонья». У команды проблемы с атакой, и им нужен такой креативный игрок. Также я бы выделил «Сассуоло». Мне кажется, эта команда тоже ему может стилистически подойти. Жаль, что у него не все получается в Бергамо, но думаю, что аренда может ему помочь.

Сергей Румянцев