Смородская - о задержании фанатов ЦСКА: «Наверное, это сделано специально, у полиции очень широкие права»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась своим мнением по поводу задержания болельщиков ЦСКА. Фанаты были доставлены в отделение полиции за использование пиротехники на матче с петербургским «Зенитом».

«У полиции сейчас очень широкие права. Они скажут, что имели право на задержание. Наверное, это было сделано специально», - передает слова Смородской «Спорт-экспресс».

По данным СМИ, было задержано более 400 болельщиков «армейского» клуба.

Встреча завершилась домашним поражением ЦСКА со счетом 0:2.

После этого матча москвичи остались на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости закрепились в статусе лидера чемпионата.