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Валерий Баринов: «Я не вижу смысла играть «Спартаку» в Лиге чемпионов с такой игрой, как сегодня»

10 Мая 2021, 22:56,

Известный болельщик «Локомотива» Валерий Баринов раскритиковал «Спартак» за сегодняшнюю игру в матче с «Химками» (2:1).

«Я не вижу смысла играть «Спартаку» в Лиге чемпионов с такой игрой, как сегодня. Опять всем проиграют», - цитирует Баринова sport24.

«Спартак» имеет очень хорошие шансы на попадание в Лигу чемпионов, перед последним туром подопечные Доменико Тедеско занимают второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, опережая «Локомотив», идущий третьим, на три зачетных балла.

В 30-м туре «красно-белым» предстоит сыграть на выезде против «Ахмата», а «Локомотив» сразится с «Уралом».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Валерий Баринов
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Комментарии (3)
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0
Promt Roman
10 Мая 2021, 23:43

Клубам рпл вообще всем нечего делать в лч. Максимум - лига конференций

0
spartakUEFA
10 Мая 2021, 23:32

при всём уважении Валерий Александрович, вы хороший актёр, но по теме футбола лучше держать при себе, или болельщик это сейчас в моде? иначе бы после Зенита, я бы вообще перестал обсуждать качество игры любых команд. Тенденция Российского футбола такова, что вообще страшно за любой наш клуб в ЛЧ. И фраза опять всем проиграют, уж очень резка, если вспомнить 5 поражений Локомотива в последней ЛЧ.

0
Bolela
10 Мая 2021, 23:11

А что, после Зенита на заднице пластику уже сделали? Теперь можно и на Спартак пасть раззевать? Как вас Зенит поимел, так уж лучше молчала бы, Валерка... )))

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