Валерий Баринов: «Я не вижу смысла играть «Спартаку» в Лиге чемпионов с такой игрой, как сегодня»

Известный болельщик «Локомотива» Валерий Баринов раскритиковал «Спартак» за сегодняшнюю игру в матче с «Химками» (2:1).

«Я не вижу смысла играть «Спартаку» в Лиге чемпионов с такой игрой, как сегодня. Опять всем проиграют», - цитирует Баринова sport24.

«Спартак» имеет очень хорошие шансы на попадание в Лигу чемпионов, перед последним туром подопечные Доменико Тедеско занимают второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, опережая «Локомотив», идущий третьим, на три зачетных балла.

В 30-м туре «красно-белым» предстоит сыграть на выезде против «Ахмата», а «Локомотив» сразится с «Уралом».