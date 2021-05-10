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Жиго ответил на вопрос о своем будущем

10 Мая 2021, 23:28,

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго ответил на вопрос о своем будущем.

«Я доволен всем в «Спартаке», получаю удовольствие от каждой игры. Давайте закончим этот сезон, а там посмотрим», - цитирует защитника sport24.

27-летний француз перешёл в «Спартак» из «Гента» в 2018 году, сумма трансфера составила порядка восьми миллионов евро. Жиго сыграл 25 матчей за московский клуб в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Контракт защитника с «красно-белыми» рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в 11 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Самуэль Жиго
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