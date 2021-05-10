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Тедеско по-русски обратился к болельщикам «Спартака»

10 Мая 2021, 21:19,

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча с «Химками» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер» попрощался с болельщиками.

- Ребята! Спасибо за всё! Я люблю «Спартак» навсегда! Я люблю эту команду, спасибо за все, ребята. Я буду скучать по вам! - сказал Тедеско по-русски.

- Давайте еще не будем забывать, что сезон не закончился, что нужна победа в Грозном. «Спартак», вперед! - добавил владелец клуба Леонид Федун.

Напомним, что Доменико Тедеско зимой объявил об уходе из клуба по окончанию срока действия контракта. Его команда идет на втором месте в чемпионате России.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско
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Комментарии (4)
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1
wertygaz
10 Мая 2021, 21:30

Жаль что уходит, истинных причин конечно нам не узнать... но спасибо за эмоции за выход в еврокубки..

1
779
10 Мая 2021, 21:26

Спасибо, Доменико!
Очень жаль, что то то произошло в отношениях.
Отличный тренер. Темперамент спартаковский. Жил клубом, отдавался весь.
Удачи в будущем и ещё раз Спасибо!

0
Zenituwka
10 Мая 2021, 23:22

Темперамент точно спартаковский. Биться в истериках по поводу и без , это по вашему)) Точно подметил.))

2
Dimauskas
10 Мая 2021, 21:21

Спасибо за все Доменико! Руй с нами!

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