Тедеско по-русски обратился к болельщикам «Спартака»

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10 Мая 2021, 21:19,
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча с «Химками» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер» попрощался с болельщиками.
- Ребята! Спасибо за всё! Я люблю «Спартак» навсегда! Я люблю эту команду, спасибо за все, ребята. Я буду скучать по вам! - сказал Тедеско по-русски.
- Давайте еще не будем забывать, что сезон не закончился, что нужна победа в Грозном. «Спартак», вперед! - добавил владелец клуба Леонид Федун.
Напомним, что Доменико Тедеско зимой объявил об уходе из клуба по окончанию срока действия контракта. Его команда идет на втором месте в чемпионате России.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско
Жаль что уходит, истинных причин конечно нам не узнать... но спасибо за эмоции за выход в еврокубки..
Спасибо, Доменико!
Очень жаль, что то то произошло в отношениях.
Отличный тренер. Темперамент спартаковский. Жил клубом, отдавался весь.
Удачи в будущем и ещё раз Спасибо!
Темперамент точно спартаковский. Биться в истериках по поводу и без , это по вашему)) Точно подметил.))
Спасибо за все Доменико! Руй с нами!