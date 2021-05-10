Тедеско по-русски обратился к болельщикам «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча с «Химками» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер» попрощался с болельщиками.

- Ребята! Спасибо за всё! Я люблю «Спартак» навсегда! Я люблю эту команду, спасибо за все, ребята. Я буду скучать по вам! - сказал Тедеско по-русски.

- Давайте еще не будем забывать, что сезон не закончился, что нужна победа в Грозном. «Спартак», вперед! - добавил владелец клуба Леонид Федун.

Напомним, что Доменико Тедеско зимой объявил об уходе из клуба по окончанию срока действия контракта. Его команда идет на втором месте в чемпионате России.