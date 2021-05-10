Черевченко: «Вдесятером должны были забивать и не один, и не два»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (1:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Мне кажется, что в сегодняшнем матче было все - и драма, и комедия, и все, что угодно. Борьба за пределами поля и на футбольном поле. Хоть и проиграли, как оцениваете игру подопечных, которые сегодня действительно бились, как самые настоящие «подмосковные львы»?

- В раздевалке сейчас поблагодарил ребят. Мы вдесятером уже второй матч играем. Бывает, что недотерпели немножко, со стандарта, угловой, там дальше мяч… пропустили, обидно. Хотя мы вдесятером должны были забивать и не один, и не два.

- В концовке немного сил и концентрации не хватило?

- Все вместе, потому что там видно было, что у игроков ноги не слушались. Тяжело играть вдесятером против любой команды, мы «Спартак» не выделяем, нет желания их выделять.