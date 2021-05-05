Витория будет зарабатывать в «Спартаке» 4,5 млн евро в год

Португальский тренер Руй Витория возглавит московский «Спартак».

Как сообщает O Jogo, сторонам осталось согласовать лишь последние детали контракта, после чего соглашение будет заключено. Зарплата Витории в московском клубе составит порядка 4,5 миллионов евро в год, он придёт в «Спартак» со своим тренерским штабом. Отмечается, что контракт специалиста с клубом будет рассчитан или на три сезона, или по схеме «2+1».

Напомним, что Доменико Тедеско покинет «Спартак» по окончании сезона. За два тура до конца чемпионата «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.