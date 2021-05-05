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Витория будет зарабатывать в «Спартаке» 4,5 млн евро в год

05 Мая 2021, 15:21,

Португальский тренер Руй Витория возглавит московский «Спартак».

Как сообщает O Jogo, сторонам осталось согласовать лишь последние детали контракта, после чего соглашение будет заключено. Зарплата Витории в московском клубе составит порядка 4,5 миллионов евро в год, он придёт в «Спартак» со своим тренерским штабом. Отмечается, что контракт специалиста с клубом будет рассчитан или на три сезона, или по схеме «2+1».

Напомним, что Доменико Тедеско покинет «Спартак» по окончании сезона. За два тура до конца чемпионата «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Руй Витория
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