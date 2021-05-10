В «Спартаке» рассказали о состоянии Фетисова

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулёмин рассказал о состоянии директора по связям с общественностью московского клуба Антона Фетисова, на которого было совершено нападение.

«Вчера вечером на Антона Фетисова было совершено нападение. Антон чувствует себя стабильно, мы с ним на связи. К сожалению, ему нельзя много разговаривать», - цитирует Кулёмина sport24.

Сегодня «Спартак» одержал волевую победу над «Химками» (2:1), забитыми голами отметились Соболев и Ларссон. Перед последним туром подопечные Доменико Тедеско занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, чемпионом уже стал «Зенит», а на третьем месте расположился «Локомотив», отстающий от «Спартака» на три очка.