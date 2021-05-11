Бышовец: «Победа досталась «Спартаку» очень нелегко, даже с удалением «Химки» выглядели опасно»

Тренер Анатолий Бышовец прокомментировал результат поединка между «Спартаком» и «Химками» в рамках 29-го тура Премьер-лиги. «Красно-белые» отпраздновали победу со счетом 2:1.

«Матч до последних минут держал в напряжении. Результат стал результатом стараний игроков, победа досталась очень нелегко. Даже с удалением «Химки» выглядели опасно», - приводит слова специалиста издание Rusfootball.

Перед заключительным туром чемпионата России «Спартак» имеет в своем активе 56 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. В последнем матче сезона «красно-белые» встретятся на выезде с грозненским «Ахматом».

«Химки» находятся на восьмой строчке. В последнем туре подмосковная команда на своем поле примет «Сочи».