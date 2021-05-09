​Боярский: «Химки» обыграют «Спартак» без всяких доплат»

Известный артист Михаил Боярский, являющийся поклонником «Зенита», высказался по поводу матча между «Спартаком» и «Химками», который состоится в понедельник, 10 мая.

Ранее в футбольном обществе начались обсуждения возможной финансовой стимуляции «Химок» конкурентами «Спартака». Если подмосковная команда обыграет «Спартак», то «Локомотив» перед последним туром Премьер-лиги останется на втором месте. Эта позиция, как известно, позволяет выступить в квалификации Лиги чемпионов.

«Думаю, «Химки» победят «Спартак» без всяких доплат! Они их и так обыграют», - сказал Боярский «Спорт-Экспрессу».

«Спартак» и «Химки» 10 мая начнут матч в 19:00 по московскому времени.