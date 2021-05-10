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«Спартаку» достаточно не проиграть «Ахмату», чтобы выйти в Лигу чемпионов

10 Мая 2021, 21:27,

Сегодня, 10 мая, «Спартак» на своем поле одержал волевую победу над «Химками» (2:1).

Таким образом, «красно-белым» достаточно сыграть в ничью в последнем туре российской Премьер-лиги, чтобы сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Идущий следом «Локомотив» отстает от «Спартака» на три зачетных балла и в случае потери очков в матче с «Уралом» может выпасть даже из первой тройки. Отметим, что «железнодорожникам» ещё предстоит сыграть и в финале Кубка России, где противостоять им будут «Крылья Советов».

В воскресенье, 16 мая, «Спартак» сыграет на выезде против «Ахмата», стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва
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Комментарии (2)
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1
779
10 Мая 2021, 21:31

Сложнейшая для Спартака задача.
Может, наконец, сыграем прагматично.

0
Zenituwka
10 Мая 2021, 23:20

Зачем лезть в лч, если ничья с ахматом сложнейшая задача?

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