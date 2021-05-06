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​Фанаты «Спартака» забрались на крышу стадиона в Туле по вине сотрудников «Матч ТВ»

06 Мая 2021, 15:01,

В начале этой недели в Туле проходил матч между «Арсеналом» и «Спартаком». Полиция может возбудить два уголовных дела из-за столкновений на трибунах стадиона, возникавших во время матча. В настоящее время правоохранители ведут доследственную проверку, сообщает канал «Мутко против» в Telegram.

Также источник сообщает о том, что во время матча были задержаны три фаната «Спартака», которые забрались на крышу стадиона. У полиции в этой ситуации есть вопросы к сотрудникам «Матч ТВ», поскольку они забыли закрыть технические люки, через которые фанаты и смогли пробраться на крышу.

Напомним, что «Спартак» выиграл в Туле со счётом 2:1.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва
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