Журавель: «Глушенков совершил предумышленный фол, он очень хочет сыграть в Лиге чемпионов»

Известный комментатор Тимур Журавель высказал мнение об удалении форварда подмосковных «Химок» Максима Глушенкова в поединке против «Спартака», владеющего правами на игрока. Нападающий получил красную карточку за фол на Айртоне в концовке первого тайма.

«Глушенков совершил фол, который иначе как предумышленным не назовешь. Он оставил «Химки» в меньшинстве более чем на тайм. Просто Глушенков очень хочет играть в ЛЧ», - говорится в сообщении журналиста, опубликованном в «Телеграме».

Напомним, что встреча завершилась победой «Спартака" со счетом 2:1. Благодаря этому успеху «красно-белые» закрепились на втором месте, дающем право выступить в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне РПЛ Глушенков провел 11 поединков, отметившись двумя забитыми мячами. Арендный договор с «Химками» истекает грядущим летом.