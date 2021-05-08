Глушаков сообщил, что ждёт возвращения в «Спартак» Карреры

На страничке «Спорт-Экспресса» в Instagram была опубликована фотография, сделанная четыре года назад. На ней футболисты «Спартака» и тогдашний главный тренер команды Массимо Каррера отмечают чемпионство. В центре фото чемпионский кубок поднимают Каррера и Денис Глушаков, который тогда был капитаном «красно-белых».

«Было время. Интересно, теперь когда «Спартак» выиграет?» - прокомментировал Глушаков фотографию.

Один из фанатов написал в ответ, что «Спартак» выиграет титул РПЛ тогда, когда в клуб вернётся Массимо Каррера.

«Жду», - подытожил Глушаков.

В настоящий момент Денис Глушаков играет за «Химки». В понедельник полузащитник сможет сыграть против «Спартака».