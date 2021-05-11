Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Ларссон: «Тедеско — фантастический тренер и такой же человек»

11 Мая 2021, 00:14,

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон лестно высказался о главном тренере клуба Доменико Тедеско.

«Он — фантастический тренер и такой же человек. Когда я пришел в «Спартак», у меня не ладились дела, но он поверил в меня», - приводит слова Ларссона sport24.

Напомним, что немецкий специалист покинет «Спартак» по окончании сезона, «красно-белым» осталось провести один матч под руководством Тедеско.

23-летний Ларссон сыграл 28 матчей за «Спартак» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, забил 15 голов и отдал 5 голевых передач. Контракт шведа с московским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Джордан Ларссон
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Барселона» и «Атлетико» не открыли счёт на «Камп Ноу» - завтра «Реал» может стать лидером Примеры
«Барселона» и «Атлетико» не открыли счёт на «Камп Ноу» - завтра «Реал» может стать лидером Примеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
Спартак Москва - Химки. Лучшие моменты.
Спартак Москва - Химки. Лучшие моменты.
3 226
Без названия
Без названия
1 1
Без названия
Без названия
1 1
Урал - Ростов. Лучшие моменты.
Урал - Ростов. Лучшие моменты.
1 9
«После футбола с Георгием Черданцевым». Выпуск от 08.05.2021
«После футбола с Георгием Черданцевым». Выпуск от 08.05.2021
1 1
08.05.2021 Бавария - Боруссия Менхенгладбах. Обзор матча
08.05.2021 Бавария - Боруссия Менхенгладбах. Обзор матча
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей