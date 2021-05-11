Ларссон: «Тедеско — фантастический тренер и такой же человек»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон лестно высказался о главном тренере клуба Доменико Тедеско.

«Он — фантастический тренер и такой же человек. Когда я пришел в «Спартак», у меня не ладились дела, но он поверил в меня», - приводит слова Ларссона sport24.

Напомним, что немецкий специалист покинет «Спартак» по окончании сезона, «красно-белым» осталось провести один матч под руководством Тедеско.

23-летний Ларссон сыграл 28 матчей за «Спартак» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, забил 15 голов и отдал 5 голевых передач. Контракт шведа с московским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.