Ларссон: «Тедеско — фантастический тренер и такой же человек»

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11 Мая 2021, 00:14,
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон лестно высказался о главном тренере клуба Доменико Тедеско.
«Он — фантастический тренер и такой же человек. Когда я пришел в «Спартак», у меня не ладились дела, но он поверил в меня», - приводит слова Ларссона sport24.
Напомним, что немецкий специалист покинет «Спартак» по окончании сезона, «красно-белым» осталось провести один матч под руководством Тедеско.
23-летний Ларссон сыграл 28 матчей за «Спартак» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, забил 15 голов и отдал 5 голевых передач. Контракт шведа с московским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Джордан Ларссон