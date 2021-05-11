Крал поблагодарил Тедеско

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал поблагодарил главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско.

«Могу только поблагодарить Тедеско. Спасибо ему за качественную работу с нашей командой. Он сделал нас сильнее», - цитирует Крала sport24.

Напомним, что Тедеско покинет «Спартак» по окончании сезона.

22-летний Крал перешёл в «Спартак» из «Славии» в сентябре 2019 года, за это время он сыграл 52 матча за московский клуб во всех турнирах и отметился четырьмя голевыми передачами. Контракт чеха со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в девять миллионов евро.