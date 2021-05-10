Идову: «Они не могут, судья поможет!»

|
10 Мая 2021, 21:56,
|
|
Защитник «Химок» Брайан Идову раскритиковал судейство в матче с московским «Спартаком» (1:2).
«Они не могут, судья поможет!» - написал Идову в «Инстаграме».
Напомним, что в первом тайме арбитр удалил полузащитника подмосковного клуба Максима Глушенкова, а на 53-й минуте назначил пенальти в ворота «Химок», который реализовал Александр Соболев.
После 29 туров «Химки» занимают восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, а «Спартак» расположился на второй строчке и имеет хорошие шансы на попадание в Лигу чемпионов.
Отметим, что права на Идову принадлежат московскому «Локомотиву», который является главным конкурентом «Спартака» в борьбе за второе место.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Химки, Брайан Идову
Судейка продажный, точно. Ну пнул в психозе по яйцам, ну выбил мяч рукой из ворот - чего кипишь разводить?
Ничесе, Химки сами забили после игры рукой и что то не нравится... Глушенков спец удалился видимо...