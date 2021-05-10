Идову: «Они не могут, судья поможет!»

Защитник «Химок» Брайан Идову раскритиковал судейство в матче с московским «Спартаком» (1:2).

«Они не могут, судья поможет!» - написал Идову в «Инстаграме».

Напомним, что в первом тайме арбитр удалил полузащитника подмосковного клуба Максима Глушенкова, а на 53-й минуте назначил пенальти в ворота «Химок», который реализовал Александр Соболев.

После 29 туров «Химки» занимают восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, а «Спартак» расположился на второй строчке и имеет хорошие шансы на попадание в Лигу чемпионов.

Отметим, что права на Идову принадлежат московскому «Локомотиву», который является главным конкурентом «Спартака» в борьбе за второе место.