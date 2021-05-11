Глушенков прокомментировал удаление в матче со «Спартаком»

Форвард московского «Спартака» Максим Глушенков, выступающий в аренде за «Химки», прокомментировал свое удаление во вчерашнем поединке против «красно-белых».

21-летний нападающий ударил защитника столичного коллектива Айртона в область паха, за что получил красную карточку.

«Это футбол, это эмоции. Не хотел грубости», - гласит сообщение футболиста в сторис инстаграм-аккаунта.

Встреча, состоявшаяся на стадионе «Открытие Банк Арена», завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Благодаря этому результату «Спартак» единолично занимает второе место в турнирной таблице.

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