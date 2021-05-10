Тедеско согласился, что стал немного русским после работы в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча с «Химками» в эфире канала «Матч Премьер».

- Первый вопрос о каких-то внутренних ощущениях, потому что последняя домашняя игра для вас в «Спартаке». С какими чувствами к ней подходите?

- Здесь дело не во мне, а в «Спартаке». Готовимся к игре. У нас очень важная игра, и подготовка идет как всегда.

- Вопрос про чувства, это такой русский вопрос. Может быть, вы стали немного русским за время, проведенное в «Спартаке»?

- Да, конечно, немного. Мы сможем об этом после игры поговорить, а пока полная концентрация для того, чтобы подготовить команду.