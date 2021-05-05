Стало известно, в чем заключаются трудности в переговорах «Спартака» с Виторией

«Спартак» ведёт переговоры с португальским специалистом Руйем Виторией, стороны пока не могут достичь соглашения, об этом сообщил журналист Мигель Гомес.

«Есть проблема с численностью тренерского штаба. Руи Витория просит 8 или 9 человек, «Спартак» пока не согласен», - цитирует Гомеса «Спорт-Экспресс».

51-летний специалист известен по своей работе в «Бенфике», с которой он дважды выигрывал чемпионат Португалии.

Напомним, что Доменико Тедеско несколько месяцев назад объявил о решении покинуть «Спартак», по информации в СМИ, в первую очередь это связано с семейными обстоятельствами.