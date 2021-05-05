Стало известно, в чем заключаются трудности в переговорах «Спартака» с Виторией

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05 Мая 2021, 18:54,
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«Спартак» ведёт переговоры с португальским специалистом Руйем Виторией, стороны пока не могут достичь соглашения, об этом сообщил журналист Мигель Гомес.
«Есть проблема с численностью тренерского штаба. Руи Витория просит 8 или 9 человек, «Спартак» пока не согласен», - цитирует Гомеса «Спорт-Экспресс».
51-летний специалист известен по своей работе в «Бенфике», с которой он дважды выигрывал чемпионат Португалии.
Напомним, что Доменико Тедеско несколько месяцев назад объявил о решении покинуть «Спартак», по информации в СМИ, в первую очередь это связано с семейными обстоятельствами.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Руй Витория
Опять круто закручивается сюжет...))) Не договорятся...)))
А как же обещанный Жардим? Уже все,не сложилось? ) Как обычно,у Фердуна бывает.Будут договариваться до последнего тянуть резину,в результате все про--рут,и в последний момент подпишут мало кому известного тренера средней руки.Дима Попов пролобирует своего друга-молодого тренера из Испании,как свое время Цорн привел никому не известного Тедеско)