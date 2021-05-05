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Стало известно, в чем заключаются трудности в переговорах «Спартака» с Виторией

05 Мая 2021, 18:54,

«Спартак» ведёт переговоры с португальским специалистом Руйем Виторией, стороны пока не могут достичь соглашения, об этом сообщил журналист Мигель Гомес.

«Есть проблема с численностью тренерского штаба. Руи Витория просит 8 или 9 человек, «Спартак» пока не согласен», - цитирует Гомеса «Спорт-Экспресс».

51-летний специалист известен по своей работе в «Бенфике», с которой он дважды выигрывал чемпионат Португалии.

Напомним, что Доменико Тедеско несколько месяцев назад объявил о решении покинуть «Спартак», по информации в СМИ, в первую очередь это связано с семейными обстоятельствами.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Руй Витория
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Комментарии (2)
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0
jUMPER
05 Мая 2021, 20:58

Опять круто закручивается сюжет...))) Не договорятся...)))

0
ILLNAT
05 Мая 2021, 20:07

А как же обещанный Жардим? Уже все,не сложилось? ) Как обычно,у Фердуна бывает.Будут договариваться до последнего тянуть резину,в результате все про--рут,и в последний момент подпишут мало кому известного тренера средней руки.Дима Попов пролобирует своего друга-молодого тренера из Испании,как свое время Цорн привел никому не известного Тедеско)

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