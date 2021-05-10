Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Гамула: «Химки» просто так не сдадутся в матче со «Спартаком»

10 Мая 2021, 13:32,

Экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился ожиданиями от поединка между «Спартаком» и «Химками» в рамках 29-го тура российской Премьер-лиги.

«Интересная игра. «Химки» просто так не сдадутся. А «Спартаку» надо выигрывать, у них появился шанс на второе место и Лигу чемпионов», - передает слова специалиста издание «Спорт-экспресс».

Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 10 мая. Начало поединка запланировано в 19:00 по московскому времени.

Перед грядущей игрой хозяева занимают третью строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости располагаются на восьмом месте.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Химки, Игорь Гамула
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
starpom
10 Мая 2021, 16:00

Как под копирку: Зенит-Сочи, Зенит -Оренбург Спасибо Евгений-открыл глаза

0
jUMPER
10 Мая 2021, 17:22

и так три года подряд...))) по отработанной схеме...))) Но почему московские клубы тоже дарят очки Зениту...да еще и улучшают статистику по забитым...))) А я то думал...почему Зенит выигрывает ушастый год за годом...))) вона чё...оказывается...)))

1
Evgeni77
10 Мая 2021, 14:32

просто так не сдадутся???
Уже СДАЛИСЬ и ещё до ИГРЫ!!!
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков: - «...Мы и так заряжены!»
Терюшков ПРОКОЛОЛСЯ!
В первом круге Химки уже ПОДАРИЛИ три очка Спартаку.
И как, по Гамуле, Химки боролись, что ПОДАРИЛИ три очка Спартаку???
Так что нас ожидает чистейший ДОГОВОРНЯК!!!
Угадайте с первого раза. Кто ЗАРЯДИЛ Химки???
Правильно!!! Лукойловские.
Вот вам и ответ на вопрос, кто стимулировал и ЗАРЯДИЛ Химки.
Лукойловские!!!!
Куда Локомотиву со своими копейками тягаться со спартаковским миллионом ЕВРО???
Горе эксперты валят на Локомотив для отвода глаз и напускают туману для прикрытия Спартака.
И под этот шумок лукойловские всех горе экспертов ОБСТАВИЛИ и оставили в ДУРАКАХ!!!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
Кутепов «исполнил» Маслова, но «Спартак» всё-таки переиграл «Арсенал» и подвинул «Локомотив»
Кутепов «исполнил» Маслова, но «Спартак» всё-таки переиграл «Арсенал» и подвинул «Локомотив»
Кошмарная паненка Агуэро и гол в концовке: волевой «Челси» ошарашил «Манчестер Сити» в генеральной репетиции финала Лиги чемпионов
Кошмарная паненка Агуэро и гол в концовке: волевой «Челси» ошарашил «Манчестер Сити» в генеральной репетиции финала Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
Урал - Ростов. Лучшие моменты.
Урал - Ростов. Лучшие моменты.
1 9
«После футбола с Георгием Черданцевым». Выпуск от 08.05.2021
«После футбола с Георгием Черданцевым». Выпуск от 08.05.2021
1 1
08.05.2021 Бавария - Боруссия Менхенгладбах. Обзор матча
08.05.2021 Бавария - Боруссия Менхенгладбах. Обзор матча
1 1
08.05.2021 Боруссия Дортмунд - Лейпциг. Обзор матча
08.05.2021 Боруссия Дортмунд - Лейпциг. Обзор матча
1 1
08.05.2021 ЦСКА - Краснодар. Обзор матча
08.05.2021 ЦСКА - Краснодар. Обзор матча
1 1
08.05.2021 Арсенал - Рубин. Обзор матча
08.05.2021 Арсенал - Рубин. Обзор матча
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей