Гамула: «Химки» просто так не сдадутся в матче со «Спартаком»

Экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился ожиданиями от поединка между «Спартаком» и «Химками» в рамках 29-го тура российской Премьер-лиги.

«Интересная игра. «Химки» просто так не сдадутся. А «Спартаку» надо выигрывать, у них появился шанс на второе место и Лигу чемпионов», - передает слова специалиста издание «Спорт-экспресс».

Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 10 мая. Начало поединка запланировано в 19:00 по московскому времени.

Перед грядущей игрой хозяева занимают третью строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости располагаются на восьмом месте.