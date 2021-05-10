Гамула: «Химки» просто так не сдадутся в матче со «Спартаком»

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10 Мая 2021, 13:32,
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Экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился ожиданиями от поединка между «Спартаком» и «Химками» в рамках 29-го тура российской Премьер-лиги.
«Интересная игра. «Химки» просто так не сдадутся. А «Спартаку» надо выигрывать, у них появился шанс на второе место и Лигу чемпионов», - передает слова специалиста издание «Спорт-экспресс».
Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 10 мая. Начало поединка запланировано в 19:00 по московскому времени.
Перед грядущей игрой хозяева занимают третью строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости располагаются на восьмом месте.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Химки, Игорь Гамула
Как под копирку: Зенит-Сочи, Зенит -Оренбург Спасибо Евгений-открыл глаза
и так три года подряд...))) по отработанной схеме...))) Но почему московские клубы тоже дарят очки Зениту...да еще и улучшают статистику по забитым...))) А я то думал...почему Зенит выигрывает ушастый год за годом...))) вона чё...оказывается...)))
просто так не сдадутся???
Уже СДАЛИСЬ и ещё до ИГРЫ!!!
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков: - «...Мы и так заряжены!»
Терюшков ПРОКОЛОЛСЯ!
В первом круге Химки уже ПОДАРИЛИ три очка Спартаку.
И как, по Гамуле, Химки боролись, что ПОДАРИЛИ три очка Спартаку???
Так что нас ожидает чистейший ДОГОВОРНЯК!!!
Угадайте с первого раза. Кто ЗАРЯДИЛ Химки???
Правильно!!! Лукойловские.
Вот вам и ответ на вопрос, кто стимулировал и ЗАРЯДИЛ Химки.
Лукойловские!!!!
Куда Локомотиву со своими копейками тягаться со спартаковским миллионом ЕВРО???
Горе эксперты валят на Локомотив для отвода глаз и напускают туману для прикрытия Спартака.
И под этот шумок лукойловские всех горе экспертов ОБСТАВИЛИ и оставили в ДУРАКАХ!!!