Федун пригласил болельщиков «Спартака» на последний домашний матч

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03 Мая 2021, 20:59,
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Владелец «Спартака» Леонид Федун пригласил болельщиков «красно-белых» на последний домашний матч сезона после сегодняшней победы над тульским «Арсеналом» (2:1).
«Следующий матч станет последней домашней игрой для Доменико Тедеско у руля команды. Приглашаю наших болельщиков заполнить стадион», - цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».
В следующем туре «Спартак» примет на своем поле «Химки», встреча запланирована на десятое мая, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
После двадцати восьми туров «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Леонид Федун