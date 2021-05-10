Тедеско: «Хотели, чтобы ребята играли в удовольствие, расслабленно»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился впечатлениями от матча с «Химками» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Прекрасный матч получился с точки зрения результата и эмоций. Что вы увидели сегодня на футбольном поле?

- Я увидел команду, которая в некоторых ситуациях была немного зажата, возможно грузом ответственности. Мне бы хотелось ее видеть более раскованной и во многих моментах. Это происходило не один раз, когда мы могли выйти на первое место или сравняться с «Зенитом», или тот матч с «Уфой» злополучный. Поэтому мы сегодня хотели, чтобы ребята играли в удовольствие, расслабленно, чтобы все получалось естественным образом. Это очень важно, когда команда молодая, попытаться снять этот блок и уменьшить груз ответственности. В первом тайме было непросто, но после перерыва, когда сравняли счет, Соболев забил пенальти, то игра стала более простой. Соответственно, 2:1.