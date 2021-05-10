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Тедеско: «Хотели, чтобы ребята играли в удовольствие, расслабленно»

10 Мая 2021, 21:49,

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился впечатлениями от матча с «Химками» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Прекрасный матч получился с точки зрения результата и эмоций. Что вы увидели сегодня на футбольном поле?

- Я увидел команду, которая в некоторых ситуациях была немного зажата, возможно грузом ответственности. Мне бы хотелось ее видеть более раскованной и во многих моментах. Это происходило не один раз, когда мы могли выйти на первое место или сравняться с «Зенитом», или тот матч с «Уфой» злополучный. Поэтому мы сегодня хотели, чтобы ребята играли в удовольствие, расслабленно, чтобы все получалось естественным образом. Это очень важно, когда команда молодая, попытаться снять этот блок и уменьшить груз ответственности. В первом тайме было непросто, но после перерыва, когда сравняли счет, Соболев забил пенальти, то игра стала  более простой. Соответственно, 2:1.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско
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Комментарии (1)
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0
sanay
10 Мая 2021, 22:04

Тэдеско, о какой расслабленности ты говоришь??? Футболлисты на этот матч должны были выходить как на последний бой.. не правильные установки даешь. .Посмотри статистику 2х последних матчей каждого сезона хотя бы за последние 10 лет и увидишь, что Спартак часто проигрывает или играет вничью теряя важнейшие очки и уступая место конкурентам как правило Цска, который эти 2 матча последних как правило выигрывает. Совет Тэдеско: не в коем случае не давай установку на ничью в последнем матче - только на победу, ничья придет в худшем случае. Когда такое происходит Спартак часто проигрывает, за исключением 2-х, 3-х сезонов.. только на ПОБЕДУ!

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