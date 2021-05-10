Билялетдинов: «Тедеско ничего не сделал для клуба, чтобы провожать его под фанфары»

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10 Мая 2021, 22:30,
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Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов провокационно высказался о главном тренере «красно-белых» Доменико Тедеско.
«Надо же что-то выиграть, подтвердить фразу, что «Спартак» — великий клуб. Тедеско ничего не сделал для клуба, чтобы провожать его под фанфары», - цитирует бывшего футболиста сборной России sport24.
Напомним, что немецкий специалист покинет «Спартак» по окончании сезона, связано это в первую очередь с семейными обстоятельствами.
Перед последним туром московский клуб занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, опережая «Локомотив», идущий третьим, на три зачетных балла.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Динияр Билялетдинов