Билялетдинов: «Тедеско ничего не сделал для клуба, чтобы провожать его под фанфары»

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов провокационно высказался о главном тренере «красно-белых» Доменико Тедеско.

«Надо же что-то выиграть, подтвердить фразу, что «Спартак» — великий клуб. Тедеско ничего не сделал для клуба, чтобы провожать его под фанфары», - цитирует бывшего футболиста сборной России sport24.

Напомним, что немецкий специалист покинет «Спартак» по окончании сезона, связано это в первую очередь с семейными обстоятельствами.

Перед последним туром московский клуб занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, опережая «Локомотив», идущий третьим, на три зачетных балла.