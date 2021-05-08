Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Кирьяков: «Если «Спартак» не победит «Химки», какая тогда ЛЧ?»

08 Мая 2021, 12:35,

Экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от поединка между «Спартаком» и «Химками» в рамках 29 тура Премьер-лиги.

«Спартак» на финишной прямой чуть впереди, и с «Химками» он должен разбираться. Если не обыграют «Химки», какая тогда тут ЛЧ?», - передает слова Кирьякова Rusfootball.

Матч «Спартак» - «Химки» состоится на стадионе «Открытие Арена» в понедельник, 10 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

За два тура до завершения сезона подопечные Доменико Тедеско занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. «Красно-белые» опережают идущий третьим «Локомотив» на одно очко.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Химки, Сергей Кирьяков
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Комментарии (3)
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0
SpaM
08 Мая 2021, 13:11

Должны побеждать, хотя в ЛЧ с такой игрой как в РПЛ никому бы не желательно выходить.
А чуть ниже вы наблюдаете два комментария от бомжеглоров. И если один комент еще адекватен, то второй ну просто от явного дегрода)).

2
jUMPER
08 Мая 2021, 12:50

ай накормят химики паросей химикатами...и отправят к своему корыту незабвенному...)))

1
Zenituwka
08 Мая 2021, 12:39

Химки не подарок, а потому, думаю что будет ничья.

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