Кирьяков: «Если «Спартак» не победит «Химки», какая тогда ЛЧ?»

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08 Мая 2021, 12:35,
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Экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от поединка между «Спартаком» и «Химками» в рамках 29 тура Премьер-лиги.
«Спартак» на финишной прямой чуть впереди, и с «Химками» он должен разбираться. Если не обыграют «Химки», какая тогда тут ЛЧ?», - передает слова Кирьякова Rusfootball.
Матч «Спартак» - «Химки» состоится на стадионе «Открытие Арена» в понедельник, 10 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
За два тура до завершения сезона подопечные Доменико Тедеско занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. «Красно-белые» опережают идущий третьим «Локомотив» на одно очко.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Химки, Сергей Кирьяков
Должны побеждать, хотя в ЛЧ с такой игрой как в РПЛ никому бы не желательно выходить.
А чуть ниже вы наблюдаете два комментария от бомжеглоров. И если один комент еще адекватен, то второй ну просто от явного дегрода)).
ай накормят химики паросей химикатами...и отправят к своему корыту незабвенному...)))
Химки не подарок, а потому, думаю что будет ничья.