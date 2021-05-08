Кирьяков: «Если «Спартак» не победит «Химки», какая тогда ЛЧ?»

Экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от поединка между «Спартаком» и «Химками» в рамках 29 тура Премьер-лиги.

«Спартак» на финишной прямой чуть впереди, и с «Химками» он должен разбираться. Если не обыграют «Химки», какая тогда тут ЛЧ?», - передает слова Кирьякова Rusfootball.

Матч «Спартак» - «Химки» состоится на стадионе «Открытие Арена» в понедельник, 10 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

За два тура до завершения сезона подопечные Доменико Тедеско занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. «Красно-белые» опережают идущий третьим «Локомотив» на одно очко.