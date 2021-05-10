Червиченко: «С такой игрой «Спартак» вполне может и проиграть «Ахмату»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что «красно-белые» могут уступить «Ахмату» в последнем туре российской Премьер-лиги.

«Сегодня «Спартак» отмучился, а не отскочил. С такой игрой «Спартак» вполне может и проиграть «Ахмату» в гостях», - цитирует Червиченко sport24.

Перед последним туром подопечные Доменико Тедеско занимают второе место в российской Премьер-лиге, отрыв от «Локомотива», идущего вторым, составляет три зачетных балла.

Матч между «Ахматом» и «Спартаком» состоится в воскресенье, 16 мая, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 14:00 по московскому времени.