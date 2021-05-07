«Динамо» сохраняет интерес к Бакаеву

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев может сменить клуб летом.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», интерес к российскому футболисту сохраняет «Динамо», которое предпримет попытку заполучить Бакаева в летнее трансферное окно.

24-летний полузащитник сыграл 26 матчей за «Спартак» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал семь голевых передач. Контракт Зелимхана с московским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в шесть миллионов евро.

В активе Бакаева шесть матчей за сборную России, за которую он дебютировал в октябре 2019 года.