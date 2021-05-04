Кутепов может пропустить матч против «Химок»

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04 Мая 2021, 22:39,
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Защитник «Спартака» Илья Кутепов может пропустить следующий матч, об этом сообщил представитель «красно-белых» Антон Фетисов.
«Повреждение боковой связки коленного сустава. Участие в матче с «Химками» под вопросом», - цитирует Фетисова ТАСС.
Напомним, что Кутепов был заменён в игре против тульского «Арсенала» (2:1), в котором защитник отметился автоголом.
Матч против «Химок» запланирован на понедельник, 10 мая. Отметим, что московский клуб продолжает бороться за второе место в РПЛ, победы в двух оставшихся турах гарантируют «Спартаку» участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Химки, Илья Кутепов