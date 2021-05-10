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​Симонян хотел бы, чтобы «Спартак» возглавил Черчесов

10 Мая 2021, 19:31,

Ветеран «Спартака» Никита Симонян перед матчем команды против «Химок» уделил время журналистам. Среди прочего, он ответил на вопрос, кого из бывших спартаковцев он хотел бы видеть на тренерском мостике команды.

«Честно говоря, хотел бы видеть Черчесова. Это тренер сборной России. Думаете, его туда просто так назначили? Это человек имеет принципы, имеет взгляды на построение игры, имеет трепетность высшей степени. Вот и всё. И, главное, смотрите на табло. Главное – результат», - сказал Симонян.

Напомним, Станислав Черчесов работает со сборной России с 2016 года. В 2018 году национальная команда добралась до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Станислав Черчесов, Никита Симонян
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Комментарии (1)
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0
779
10 Мая 2021, 19:55

Ну уж нафиг.
Пусть месит г..о в сборной.

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