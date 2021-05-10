​Ларссон: «Думаю только о «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон не думает о возможном переходе в другой клуб, несмотря на появляющиеся слухи.

«Я очень счастлив в «Спартаке». Я всем здесь доволен, думаю только об этом клубе», - приводит слова Ларссона пресс-служба «красно-белых» в Twitter.

«Следующий сезон пройдёт под знаком столетия «Спартака». Каждый год важен, но в такой момент хочется добиться чего-то особенного», - добавил шведский футболист.

В сезоне 2020/2021 Джордан Ларссон провёл за «Спартак» 28 матчей. В них шведский нападающий записал на свой счёт 14 голов и 5 результативных передач.

11 мая «Спартак» сыграет против «Химок». Не пропустите трансляцию игры в текстовом формате.