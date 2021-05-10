Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» находится в реанимации после избиения

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов находится в реанимации.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», представитель московского клуба был доставлен в больницу после избиения с черепно-мозговой травмой.

Напомним, что сегодня, 10 мая, «Спартак» в рамках 29-го тура российской Премьер-лиги одержал волевую победу над «Химками» (2:1) и закрепился на второй строчке в турнирной таблице.

В последнем туре «красно-белым» предстоит сыграть на выезде против «Ахмата», подопечным Доменико Тедеско достаточно сыграть вничью, чтобы гарантировать себе второе место.