«Спартак» переломил «Химки» и почти прорвался в ЛЧ: кто был лучшим в составе «красно-белых»

Оценки футболистам Доменико Тедеско

Ничья в Грозном без оглядки на конкурентов устроит «Спартак», кажется, «красно-белые» возвращаются в Лигу чемпионов. Доменико Тедеско, сегодня попрощавшийся с Тушино, выжимает максимум из этой команды, продолжая идти по сезону одним составом. В большинстве переломили «Химки» (как всегда, не без приключений), но главной цели добились, увеличив отрыв от «Локомотива» до трёх баллов.

Статистика матча: владение мячом – 65:35, удары по воротам - 24:5, в створ – 8:2, угловые – 7:1. Кто же оказался лучшим среди игроков «Спартака», кто добыл эту важнейшую победу? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Доменико Тедеско.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 7,0. Почти весь матч «Спартак» вдавливал «Химки» в штрафную площадь, но Максименко не выключался из игры, в нужный момент спасая. Парировал опаснейший удар Себаи, остановил набег Конате. «Химки» могли заканчивать игру, но Александр не позволил.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 5,0. Максименко вовремя прервал свою тенденцию из нервных матчей, а вот Джикия никак не может успокоиться. Частенько «зевал» свой полуфланг, не успевая за быстрыми Мирзовым или Глушенковым, ни одного единоборства не выиграл у Себаи, получил жёлтую карточку.

ИЛЬЯ КУТЕПОВ – б/о. Провалился, раскрыв свою зону при голе «Химок», и был заменён после перерыва.

САМУЭЛЬ ЖИГО – 7,5. Такими темпами Жиго «загнётся». В весенней части сезона у «Спартака» остался один толковый защитник, который подчищает за всеми, снимает верх, отбирает мячи. Сегодня Самуэль опять сыграл прекрасно – 3 перехвата, 2 отбора, 3 заблокированных удара, 7 из 8 выигранных единоборств.

АЙРТОН – 7,5. В обороне появлялся редко, но действиями в атаке Айртон сделал много полезного. Сам создал три опасных момента прострелами с флангов, заработал три штрафных удара и дважды удачно пошёл в дриблинг. А главное, «удалил» Глушенкова.

ВИКТОР МОЗЕС – 5,5. Видно, что Мозес привыкает к «Спартаку» и играет гораздо лучше, но матчи против Идову традиционно не получаются. Отсутствовал в обороне, когда забивали «Химки», ни разу не смог обезмячить Брайана. В атаке старался, выполнив три кросса, но ещё пять отправил в никуда.

РОМАН ЗОБНИН – 5,5. Неожиданно слабый матч от Зобнина, которого только на дриблинге прошли три раза. Роман по традиции отрабатывал по всему периметру поля (с акцентом на левый край), но из-за этого часто не успевал за оппонентами. Зобнин выиграл всего три единоборства из девяти.

АЛЕКС КРАЛ – 6,0. На атаку был заточен Алекс Крал, трижды обострявший игру своими передачами. Чеху тоже очень тяжело давалась борьба за мяч в плотной обороне «Химок», но он и обострять успевал и отборов+перехватов (2+1) набрал больше, чем у Зобнина.

ЭСЕКЬЕЛЬ ПОНСЕ – б/о. Эксперимент с возвращением Понсе в основу себя не оправдал. Аргентинец растворился на поле и был заменён после первого тайма.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 8,0. Опять всё решает пара форвардов Соболев – Ларссон, становящаяся очень мощной связкой. Александр опять боролся и снимал верх, далее выискивая передачами Ларссона. Гол+пас на счету Соболева и восемь выигранных единоборств на «втором» этаже.

ДЖОРДАН ЛАРССОН – 8,0. Швед вступал в игру больше обычного, но непривычная активность не помешала ему чётко решать эпизоды. Выскочил на кросс Промеса и заработал пенальти, а на 90-й минуте проявил верх хладнокровия, прокатив на пятой точке всю оборону «Химок» и оформив победный гол.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – б/о.

КУИНСИ ПРОМЕС – б/о.

ЙОРРИТ ХЕНДРИКС – б/о.

НАИЛЬ УМЯРОВ – б/о.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – б/о.