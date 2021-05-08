Ларссон: «Обыграть ЦСКА - это лучшее, что может случиться с любым игроком «Спартака»

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон на клубном канале в YouTube прокомментировал вторую подряд победу в номинации «Лучший игрок месяца».

- Ты второй месяц подряд становишься лучшим игроком. Самое яркое событие апреля - это победа в дерби и твой гол?

- Конечно, обыграть ЦСКА - это лучшее, что может случиться с любым игроком «Спартака». Я был счастлив забить в дерби, подарить такие эмоции болельщикам. Так что это был самый яркий момент.

- У тебя апрель получился не таким ярким как март. В прошлом месяце немного успокоился?

- Нет, просто месяц сложился не так здорово для всей команды. Мы не показывали уровень, на который способны. В марте вы видели, что могу я, и что может команда. Думаю, в этом дело. Но впереди еще майские матчи. Надеюсь, продолжу забивать, а команда - выигрывать.

- С тех пор как ты обещал присылать фото наград, статуэток у тебя прибавилось.

- Да, теперь у меня уже два таких трофея, так что сфотографирую оба. Два моих малыша.

- Ты не в первый раз шутишь, что статуэтка важна для тебя, как для будущего отца. Неужели настолько тяжелая?

- Да, отличный размер, могу потренироваться, убедиться, что все хорошо.

- Бьянка тоже практикуется?

- Нет, но я предложу. Хорошая практика ей тоже не помешает.

- В первом матче мая ты уже отличился. Будешь готов кому-то уступить статуэтку?

- На самом деле для меня это не столь важно, кому достанется этот приз. Главное, чтобы команда выигрывала. Но если лучшим снова выберут меня, я не откажусь. И все-таки победы «Спартака» важнее.