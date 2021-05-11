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Александр Мостовой: «Спартак» вряд ли заслуживал победы по игре»

11 Мая 2021, 16:35,

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «красно-белых» над «Химками» со счётом 2:1 в рамках матча Тинькофф Российской Премьер-лиги.

«Такой результат, победу «Спартака», я ожидал. Другое дело, что «Спартак» вряд ли заслуживал победы по игре. «Химки» в первом тайме смотрелись лучше и по праву выигрывали. Если бы не глупейшая ошибка Глушенкова, все, что мог бы сделать «Спартак», это сыграть вничью. После удаления «Химкам» было уже тяжело. Хотя во втором тайме они тоже спокойно терпели, у «красно-белых» шансов особо и не было.

Пенальти оказался немного спорным. Но это человеческий фактор, человеческое видение футбола. Тут мяч рикошетом попал в руку, которую защитник просто держал так, как он должен её держать. Он же не играл рукой. Когда человек играет рукой, выбивает мяч из ворот, прерывает как-то рукой удар в створ, это понятно. А тут после рикошета мяч случайно задевает руку. Вопросов, конечно, много. Но это не из-за того, что это матч «Спартак» - «Химки», это просто такие правила неоднозначные. Сегодня - так, завтра - не так. А так-то «Спартак» в этом матче играл слабо.

После поражения «Локо» «Зениту» я сразу сказал, что «Спартак» должен быть вторым ввиду более лёгкого календаря. Я думаю, что «Спартак» вряд ли проиграет в Грозном. Чтобы опуститься на третье место, надо ещё, чтобы «Локомотив» выиграл, а у них ещё игра за Кубок. На 85 процентов «Спартак» уже второй в чемпионате. В начале сезона я говорил, что «Спартак» со своим составом, с такой армией болельщиков, со всем, что его окружает, не должен опускаться ниже третьего места в чемпионате никогда», - сказал Мостовой.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Александр Мостовой
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