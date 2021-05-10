​«Спартак» объяснил, почему Промес не попал в основной состав

В предпоследнем туре российского чемпионата «Спартак» будет противостоять «Химкам». Форвард Куинси Промес не вошёл в стартовый состав «красно-белых» на эту игру - голландец остался в запасе. Как сообщила пресс-служба клуба, Промес не попал в основу в рамках меры предосторожности на фоне воспаления сухожилия.

«Спартак» и «Химки» начнут выяснять отношения на футбольном поле в семь часов вечера по столичному времени. Следить за событиями поединка во всех красках можно в трансляции в текстовом формате на LiveResult.

Чтобы вернуться на второе место в таблице РПЛ, «Спартаку» достаточно не проиграть.