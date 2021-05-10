Тедеско: «Несмотря на проблемы с сухожилием, Маслов прекрасно провёл второй тайм»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции после матча с «Химками» (2:1) рассказал о состоянии здоровья Павла Маслова.

- У Павла Маслова было повреждение сухожилия. Его выход на поле был под вопросом. Вы его попросили выйти на поле? Не усугубил ли он травму? Потому что покидал поле при помощи партнеров и сам не мог идти.

- По поводу Маслова, да, это правда. Тренер иногда должен принимать подобные решения. У Павла действительно воспаление сухожилия имеется. Тем не менее, врачи сказали мне, что ничего опасного не будет, если он сыграет. Безусловно, Павел испытывает какой-то дискомфорт во время игры и тренировок, смены направлений. Я с ним поговорил, что если он выйдет на поле, и у него что-то пойдет не так, то не буду ругать за ошибки. Ответственность будет полностью лежать на мне за это решение. Последнее слово, тем не менее, остается за игроком. Если он бы сказал, что не сможет выйти на поле, его бы никто не заставил это сделать. Павел меня заверил, что хочет попробовать, хочет сыграть. Мы в своей работе стараемся избежать каких-то рисков, особенно, когда вопрос касается здоровья. Но если не рисковать сейчас в последние 180 игровых минут этого сезона, когда на кону так много лежит, тогда когда это можно делать? Несмотря на проблемы с сухожилием, Павел прекрасно провел второй тайм. Это касается и владения мячом, и игровой структуры, и качества его передач. Я не знаю, какова сейчас ситуация с ним, будем говорить с врачами. Не знаю, насколько все серьезно. Может быть, это был тактический шаг с его стороны, чтобы потянуть время. Все же вели 2:1, матч был непростой, поэтому с врачами еще поговорим и узнаем, что с ним случилось, и сможет ли он принять участие в игре с «Ахматом», может быть, выйдет в старте или со скамейки, не знаю.

Почему была обусловлена эта замена? У Ильи Кутепова была карточка, которую он получил на второй минуте игры после столкновения с Мирзовым. Вы прекрасно знаете Резиуана, это очень опасный игрок, поэтому мы не стали рисковать и произвели эту замену.